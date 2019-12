Acteurs des travaux publics : Les groupes GITRAM, GITRA et GIECA enregistrent leur première participation à la 28ème Foire de Production algérienne

Gitra (composé de 21 filiales spécialisées dans les travaux publics), Gitrama (21 filiales de travaux maritimes) et Geica (9 bureaux d’études et laboratoires spécialisés dans l’engineering et contrôle) ont tenu à marquer leur première participation sur la 28e Foire de production algérienne dans le but de s’inscrire en qualité de producteurs d’infrastructures et proposer leur services en Bto C.

Une première que d’aller à la quête d’un marché en attente d’une commande publique se faisant rare depuis 2018. Ces trois géants groupes, qui emploient près de 40.000 travailleurs, crée pour rappel en application de la résolution adoptée en mars 2015 par le Conseil des participations de l’Etat (CPE), qui prévoyait alors la reconfiguration du secteur public marchand dans le domaine des travaux publics manquent aujourd’hui de visibilité sur le secteur.

Plombé par le gel de nombreux projets et un plan de charge en deçà de leur capacités de production d’activité et taille de leur entreprises tenait à nous préciser d’emblée Mr Bayasli, p-dg de Gitra, qui, pour lui, si la situation persiste au delà de 2020, il va devoir connaitre le même sort que de nombreuses entreprises privés du BTPh qui ont mis la clé sous.

Après le secteur privé, venu le tour des entreprises publiques dont le devenir est autant menacé, par cette crise, tonnait-il. Des compressions des effectifs sera le lot des situations de crise à gérer, à court terme, s’il n’y aura pas de relance des projets, avant la fin 2020, évidement précise t-il s’il y aura une LFC 2020. Autrement leur sort est sellé par La LF 2020, qui, selon Mr Boualem KHeloufi, ne prévoit pas grand chose déjà le moyen terme, mais plutôt sur le court terme. Un état de fait qui date depuis la LF 2019. « Nos entreprises se maintiennent grâce au (RàR), à savoir des projets antérieures à 2018, qui sont en cours de réalisation. Le budget alloué au secteur pour 2020 couvrira des activités annuelles qui ne nous ouvrent pas de perpectives sur les 3 voir 5 années avenir. Quand à notre question sur le lancement du chantier du port de Hamdania, Mr Boudouma, p-dg du laboratoire le Lem, rétorque , dans l’état actuel des choses aucun, ne s y risquerait à vous répondre, même si les études d’avant projet détaillés sont terminées. Mais d’autres projets à l’exemple des pénétrantes à L’AEO, l’autoroutes des hauts plateaux, sont en gelées depuis plus de trois ans, permettraient une vraie relance, du secteur tenait-il à préciser. Leur présence sur le salon est de prospecter, de vendre leur image même au particulier tenait à préciser Mr Souilem, p-dg du groupe Geica, qui à son tour tenait à concluait que l’année 2018 et 2019 sont des années les plus difficile pour le secteur des TP.

K.A.