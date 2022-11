Algérie-Chine : signature du deuxième Plan quinquennal de coopération économiques

L’Algérie et la Chine veulent renforcer leur domaine coopération stratégique globale , qu’ils ont traduit par la signature d’un Plan quinquennal 2022-2026: Il s’agit du deuxième plan du genre, puisque la Chine et l’Algérie ont signé en 2014 l’accord de « partenariat stratégique global », visant à renforcer la coopération économique dans divers domaines , de l’énergie, l’agriculture , la science, la santé de l’espace et de la culture, entre les deux pays.

plusieurs annonce Ajouté à ce d’un plan d’application pour la construction conjointe de l’Initiative la Ceinture et la Route (ICR), d’effectuer de solides progrès dans les importants projets de coopération tels que le port central en eau profonde d’El Hamdania, un projet annoncé plusieurs fois mais toujours en attente.

La signature de ce plan stratégique qui régira plan d’application pour la construction conjointe de l’Initiative la Ceinture et la Route (ICR)à la quelle l’Algérie a adhéré en 2018 , qui se veut « un renforcement de l’accord de partenariat stratégique global signé en 2014 et une consécration de la volonté des deux pays de raffermir les relations algéro-chinoises et de les promouvoir aux plus hauts niveaux, à la hauteur des aspirations des deux pays amis ». Une annonce

faite au même moment ou l’Algérie a actée sa demande d’adhésion au pays des Brics , à savoir