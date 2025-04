Algérie–Chine : Un accord entre la SNTF et Genertec-CRRC pour lancer la production ferroviaire en Algérie

Huit accords de partenariat ont été signés entre des entreprises algériennes et chinoises dans le cadre de projets d’investissement touchant notamment l’industrie automobile, le secteur ferroviaire et l’agriculture.

La signature de ces conventions s’est déroulée lors du Forum algéro-chinois sur l’Investissement, organisé au Centre International de Conférences « Abdellatif Rahal » par l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI). L’événement s’est tenu sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et en présence de l’ambassadeur de Chine en Algérie, M. Dong Guangli.

Parmi les accords les plus importants figure celui conclu entre la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) et le groupe chinois CRRC, représenté par la branche industrielle Genertec. Cet accord prévoit la mise en place en Algérie d’une unité spécialisée dans la conception, l’ingénierie et la fabrication de matériel ferroviaire et de pièces de rechange.

Ces partenariats s’inscrivent dans une dynamique de renforcement de la coopération économique entre l’Algérie et la Chine, avec une attention particulière portée au développement industriel local et à la création d’emplois.