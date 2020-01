Ali Bey Basri , président de l’Anexal : “Il faut viser le marché du ciment européen plutôt que l’africain”

Quelle stratégie que devra adopter l’Algérie pour absorber la surcapacité de production de ciment ? Nous avons approché Ali bey Nasri, président de l’Anexal, qui a d’emblée indexé la responsabilité de certains organismes qui ont permis la prolifération du syndrome de la cimenterie, et pour la solution export, il exhorte la destination Afrique et encourage plutôt la débouchée du marché européen pour raison de compétitivité. Pour prospecter, le marché africain il propose une délocalisation des unités de production, selon lui, le ciment est un produit qui ne se s’exporte pas, au delà de 200km et que l’Algérie n’en tirera aucun profit financier. Suivons-le.

BTP-DZ : L’Algérie a encouragé de méga investissements dans les cimenteries. La rente pétrolière qui a permis de relever le défi de la pénurie du ciment a en quelques années, fait rattrapé l’Algérie par son manque de vision au vu de la surcapacité du produit ciment un marché en voie de saturation ?

Ali Bey Basri , président de l’Anexal : Ce n’est pas un manque de vision, il y a eu une volonté délibéré. L’Algérie a eu la chance ou la malchance de connaître le syndrome de la minoterie, mais nous, nous sommes pas agri depuis. on aurait pu tirer leçon et l’éviter à d’autres secteurs. Tout le monde sait que le syndrome de la minoterie est un cas d’école . Vingt ou trente ans plus tard, l’Algérie transpose ce syndrome à l’industrie des ciments. Sachant que tous les investissements passent par le CNI. C-à-d, il y a tout un processus pour savoir ce qu’on doit faire ou ne pas faire. Que s’est-il passé ?; et bien nous sommes passés d’une production de 18 millions de tonnes et une importation de 3 millions de tonnes en 2013 à 25 millions de tonnes en 2019 assurée avec un des investissements entre entreprises privés et publique. En plus des investissements en cours, on passera à 42 millions de tonnes de capacité de production. Avec cette réalité de marché, en face de cette montée en production, il y a désinvestissement de la commande publique, c’est à dire le donneur d’ordre des marchés baisse ses commandes. Nous sommes dans deux trajectoire diamétralement opposés. Le résultat est connu de tous, le monde crie à la surproduction.

Ne pensez-vous pas qu’il fallait penser d’abord exportation avant d’atteindre ses seuils de sur capacités ?

La question qu’il faut poser au gens de l’Andi, est pourquoi avoir autoriser autant d’investissements dans la cimenterie. Voilà, la piste, qu’il faut suivre, sachant que le secteur de cimenterie est disant capitalistique .

Que faut-il faire ?

Il faut savoir que le ciment n’est pas un produit exportable. C’est une donnée qui vous étonne. Mais pour quoi ? et dans quel cas de figure ne s’applique pas?. Le ciment à un coût pondérale. Le coût de transport au delà de 200 km, n’est pas rentable. Au delà de cette distance, son exportation n’est pas envisageable selon des experts de ce produit. Pour le ciment exporté d’Algérie, le coût du transport est aujourd’hui égale sinon supérieur au coût du produit lui même. Ce qui explique la stratégie des grands cimentiers mondiaux qui se rapprochent des zones de consommation du ciment. Transporter du ciment n’a aucun intérêt financier pour l’Algérie.

Est -ce le prix à payer pour sa compétitivité internationale?

Si vous enlever la subvention du fret, le ciment est déjà un produit hautement énergivore et représente jusqu’à 70% de son coût . Cela veut dire pour le ciment algérien que nous sommes entrain d’exporter le coût d’énergie et la subvention du fret. Si vous enlever les subventions du fret et de l’énergie, il serait impossible d’exporter 1 tonne de ciment made en Algérie, pour des raisons de compétitivité.

D’après vous ce n’est même pas la peine de penser exportation ?

A mon avis la solution pour le marché africain est la déclocalisation. Penser installer une cimenterie en Afrique et faire de la production sur site des consommateurs ou il y a débouchées commerciale.

Pensez vous que les cimentiers vont accepter votre suggestion?

Vous vouliez mon avis , je vous l’ai donné, après , chacun fait , ce qu’il lui convient. Il faut s’intéresser plutôt à l’exportation vers l’Europe et non à l’Afrique. Car en Europe il y a une taxe carbone pour cette industrie polluante qui est appliquée. De nombreux cimentiers se sont délocalisés ou vont le faire . Donc , on peut se projeter vers le marché Européen, où , notre ciment pourra être compétitif. Au lieu de transporter du ciment de Biskra au Niger, c’est même inimaginable et pour vous dire on est pas compétitif.

Pour des débouchées internationales les cimentiers demandent ,en plus de toutes ces diverses subventions , des investissements à consentir au niveau infrastructure portuaire ….

En effet , il faut des ports minéralier , si on vise l’Europe oui, mais pas pour viser l’Afrique . En Europe , il y a des possibilités . Nous pouvons changer de stratégie , direction Afrique par la délocalisation.

Karima A.