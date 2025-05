BATIMATEC 2025 :Holcim El-Djazaïr met en avant ses solutions de rénovation

À l’occasion de la 27ᵉ édition du Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics (BATIMATEC) qui se déroule du 4 au 8 mai 2025 à la SAFEX à Alger, Holcim El-Djazaïr réaffirme son engagement pour la préservation du patrimoine bâti algérien. Le leader des matériaux de construction en Algérie présente cette année des solutions innovantes pour répondre aux défis de la rénovation du vieux bâti, tout en intégrant des pratiques durables.

En mettant en avant trois produits phares – Airium™, Tector®, et Geocycle™ – Holcim El-Djazaïr dévoile son expertise et ses technologies de pointe dans la rénovation des bâtiments anciens. Ces solutions permettent non seulement de renforcer l’efficacité énergétique des édifices mais aussi de prolonger leur durée de vie tout en respectant leur architecture historique.

Dans un contexte où la préservation du patrimoine est un enjeu majeur, Holcim El-Djazaïr s’inscrit activement dans les politiques publiques de réhabilitation, offrant des produits respectueux de l’environnement et de l’esthétique locale. À travers sa participation à BATIMATEC 2025, l’entreprise met en lumière sa volonté de concilier tradition et innovation pour bâtir un avenir urbain plus durable en Algérie.