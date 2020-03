Annulation séminaire sur l’innovation industrielle organisé par l’agence italienne du commerce extérieur « ICE »

C’est la pluie de l’annulation des évènements internationaux en Algérie qui compte généralement une forte participation des compagnies internationales pour éviter la propagation Coronavirus.

Après le Napec, le salon dédié au secteur pétrolier, s’en est suivi celui de l’environnement , le séminaire sur l’Innovation Industrielle annonce son organisateur ICE pour des raisons d’ annulation des déplacements de personnes provenant de la région Lombardie mise sous quarantaine.

Matteo Lucati, l’expert italien qui devait co-animer la conférence au séminaire sur l’Innovation Industrielle ne pourra effectuer le déplacement en Algérie par la décision des autorités italiennes qui ont limité les déplacements en provenance de cette région pour raison d’éviter la propagation du Covid-19, qui de plus, depuis hier le 9 mars la compagnie Air Algérie a aussi pris des disposition et s’est vu dans l’obligation sanitaire d’annuler tous ces vols vers Milan( région de Lombardie) mise dans l’isolement total jusqu’à nouvel ordre.

Pour rappel , au menu ce séminaire, prévue le 11 Mars au Cic à Alger, il était prévu plusieurs thématiques, qui devaient être animé par M. Matteo Locati de l’AMAPLAST et M. Adel BENSACI, Président du Cluster Mécanique de Précision et Vice-Président de la CIPA – Confédération des industriels et producteurs algériens.