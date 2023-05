Autoroute électrique Haute tension : Les chantiers qui vont faire relancer les travaux publics

Le groupe public Sonelgaz a lancé un projet d’interconnexion du réseau électrique du sud du pays avec le réseau national. Les contrats de réalisation ont été signés entre le Groupe GRTE, filiale de Sonelgaz, et des entreprises locales d’ingénierie et de réalisation. Le coût total de ce projet est de 1 milliard de dollars, soit 135,46 milliards de dinars. Le projet consiste en la réalisation d’une double ligne de transport électrique de très haute tension de 400 kilo-Volts entre Hassi R’mel et Timimoune sur une longueur de 700 km.

Le développement économique dans le sud est un sujet important pour le gouvernement. Pour soutenir cette initiative, trois postes haute tension (400/220 kV) seront construits dans les wilayas de Timimoune, El Menea et Adrar. De plus, la tension de 60 kV sera intégrée à El Menea, Timimoune, Adrar et In Salah grâce à l’installation de plusieurs postes de transformation 220/60 kV et d’un réseau de transport de 60 kV. Ce projet permettra d’améliorer l’infrastructure électrique dans ces régions, ce qui favorisera le développement économique en permettant l’installation de nouvelles entreprises et industries. Selon le ministre de l’énergie l’étude de la création d’un pont électrique entre l’Algérie et l’Afrique, et ce projet vise à soutenir le développement du réseau d’énergies renouvelables ainsi que les projets ferroviaires en cours, notamment la réalisation d’une ligne entre Bechar et Adrar et d’une autre entre Ghardaia et El Menea-In Salah et Tamanrasset.

En outre, une ligne de transport électrique THT de près de 1 300 km reliant directement Ghardaia à Tamanrasset est également à l’étude. Ce pont électrique Algérie-Afrique permettrait de fournir de l’électricité aux pays au sud de l’Algérie, notamment le Mali et le Niger. Le ministre a souligné que ce projet vise à renforcer la coopération énergétique entre l’Algérie et les pays africains voisins, tout en contribuant au développement économique de la région.

Intervenant sur les onde de la chaine 3, le directeur général du cluster énergies renouvelables, Yaïci Boukhalfa, a discuté de plusieurs sujets liés à l’énergie, en particulier la nouvelle stratégie nationale de transport de l’énergie du sud vers le nord, qui recevra un financement gouvernemental de 1 milliard de dollars. Cette initiative renforcera les capacités énergétiques du pays et permettra de transporter des quantités plus importantes d’énergie renouvelable, en particulier solaire et éolienne, ainsi que d’alimenter les programmes industriels.