Baisse drastique de la production dans le secteur de la construction dans la région Mena en 2020

De nouvelles coupes dans le secteur de la construction dans la région Mena sont attendues pour 2020, a indiqué dimanche un communiqué de GlobalData.

Le secteur de la construction au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) devrait enregistré un recul de 2,4 % en raison de l’impact covid 19 et baisse des prix du petrole selon la société de données et d’analyse GlobalData Le secteur de la construction dans la région MENA devrait être impacté par le coup dur de la baisse des prix du pétrole et de la contraction des secteurs non pétroliers, a déclaré le fournisseur de données dans le communiqué. Yasmine Ghozzi, économiste chez GlobalData, a déclaré que l’activité de construction pour le reste de 2020 devrait connaître de mauvaises performances. Selon cette analyste, le secteur devrait faire face à des vents contraires en 2021 avec une lente reprise, mais son rythme sera inégal d’un pays à l’autre dans la région, à savoir GlobalData a encore réduit ses prévisions de croissance de la production de construction en Arabie saoudite à -1,8% par rapport à sa précédente prévision de 2,9% en 2020 et s’attend à une reprise de le secteur de 3,3% en 2021. La décision du gouvernement d’accueillir un Hadj annuel limité à dix jours entraîne une perte possible de revenus estimés à plus de 10 milliards de dollars américains, ajoutant ainsi plus de pression sur l’économie du Royaume.

Ghozzi ajoute: «GlobalData a estimé une contraction de 2,1% de la croissance de la production de construction aux EAU, mais s’attend à un rebond en 2021 de 3,1%. Dans l’une des plus importantes transactions mondiales d’infrastructure énergétique, la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a levé 10 milliards de dollars américains en louant une participation de 49% dans ses gazoducs pendant 20 ans. Cet accord historique est important, en particulier pendant le ralentissement du secteur, afin de maintenir la rentabilité.

«GlobalData a également réduit davantage les taux de croissance pour le Qatar, le Koweït et Oman en 2020 à -3,4%, -7,8% et -8,1%, respectivement. L’économie du Qatar cette année sera affectée par la baisse des arrivées de touristes, les faibles dépenses de consommation et les bas prix du pétrole. Néanmoins, une forte relance budgétaire et les dépenses consacrées aux projets d’infrastructure devraient apporter un soutien.

«Les perspectives négatives pour le Koweït sont alourdies par la baisse des prix du pétrole et la perspective d’un déficit budgétaire plus élevé, ce qui pourrait compromettre les dépenses d’investissement du gouvernement dans la construction et les infrastructures. L’inamitié des entreprises constitue un obstacle aux réformes de l’économie koweïtienne; la prolongation des délais d’appels d’offres, aggravée par une configuration bureaucratique inflexible des achats qui ralentit la prise de décision, retardera les progrès de plusieurs mégaprojets koweïtiens. »

Le secteur de la construction en Égypte devrait continuer de bien performer malgré les mauvaises performances du secteur non pétrolier en avril. GlobalData prévoit une croissance de la construction de 7,7% en 2020, contre 9,5% en 2019, en raison d’un ralentissement à court terme en raison de la pandémie et de 8,9% en 2021, et de maintenir une tendance positive tout au long de la période de prévision. Au Maghreb arabe, GlobalData a encore abaissé les prévisions de croissance de la construction en Tunisie, au Maroc et en Algérie à -3%, -2,1% et -2,5%, respectivement, en 2020 et 0,7%, 1,2% et 1,9%, respectivement, en 2021.

GlobalData a une vision sombre du secteur de la construction en Iran tout au long de la période de prévision. Un ralentissement de l’activité économique provoqué par l’épidémie de virus et une éventuelle vague de nouvelles sanctions américaines (dans le cas où Trump remporterait un deuxième mandat) continueront de faire des ravages sur son économie, et affectant considérablement les activités de construction.