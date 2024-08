ALGERIE -NIGER : VERS UN RENFORCEMENT DE LA COOPERATION DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

Le Ministre des Travaux Publics et des Infrastructures de Base, M. Lakhdar Rekhroukh, a reçu aujourd’hui, lundi 12 août 2024, au siège du ministère, le Ministre de l’Équipement et des Transports de la République du Niger, M. Salissou Mahaman Salissou. Ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur des travaux publics et des infrastructures de base, et d’élever cette coopération au niveau des relations historiques qui unissent les deux pays frères.

À cette occasion, M. le Ministre a présenté des explications sur les moyens et capacités dont dispose l’Algérie en termes d’institutions de réalisation, de laboratoires et de bureaux d’études, en mettant en avant l’expérience nationale acquise dans le domaine de la réalisation et du développement des infrastructures de base, notamment les routes, les ports et les chemins de fer.

Dans ce contexte, M. le Ministre a évoqué l’expertise des moyens nationaux de réalisation et leur contribution à la mise en œuvre de projets de développement des réseaux routiers, y compris leur extension vers les pays africains, comme la route transsaharienne. Ce projet stratégique commun contribuera à renforcer la coopération économique entre les pays traversés, y compris le Niger. Il a également souligné l’importance d’accélérer la création d’un corridor économique, fruit de la valorisation du projet de la route transsaharienne, afin de développer les échanges commerciaux.

M. le Ministre a réaffirmé la volonté de l’Algérie de continuer à renforcer le partenariat entre les institutions algériennes et nigériennes dans le domaine des travaux publics, en élargissant les perspectives de coopération entre les deux pays par l’échange d’expertises et la formation pour réaliser des projets communs dans le domaine de la construction de routes, en accordant une importance particulière à leur durabilité par la programmation d’opérations de maintenance.

Pour sa part, le Ministre de l’Équipement et des Transports de la République du Niger a salué l’expérience algérienne dans le domaine de la réalisation des infrastructures de base, soulignant l’importance de continuer à travailler et à coordonner les efforts entre les deux pays pour développer le partenariat bilatéral et investir dans le secteur des travaux publics et des infrastructures de base.