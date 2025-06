Algeria Rail Expo : une première pour l’industrie ferroviaire en Algérie et au Maghreb

À la veille de l’ouverture d’Algeria Rail Expo, l’effervescence est á son comble au CCO.

Les préparatifs se poursuivent au Centre des Conventions d’Oran (CCO), qui accueillera demain, mercredi, le tout premier rendez-vous incontournable des infrastructures ferroviaires en Algérie, à l’occasion de la première édition d’Algeria Rail Expo, le Salon international de l’industrie et des infrastructures ferroviaires, coorganisé par MOKACOM et le GCCO-SPA.

Cet événement majeur, une première du genre en Algérie et au Maghreb, est placé sous le haut patronage de Monsieur le Ministre des Transports, M. Saïd Saayoud se tient du 11 au 14 juin 2025 . Durant quatre jours, Algeria Rail Expo réunira l’ensemble des métiers et des acteurs clés du secteur : entreprises spécialisées dans la réalisation d’infrastructures, fabricants de rails, de traverses, de câbles électriques et de caténaires, ainsi que les constructeurs de locomotives, de matériels roulants et de systèmes de signalisation.

Le salon enregistre la participation de nombreuses entreprises nationales et étrangères spécialisées dans ce secteur vital pour le transport et l’économie en Algérie. Parmi les exposants phares figure Cosider Groupe, pilier du BTP en Algérie, avec un stand de 150 m². Énicab SPA, acteur national majeur dans la fabrication de câbles, sera également présent, aux côtés d’Afitex Industrie et de plusieurs entreprises chinoises, dont l’une est spécialisée dans la fabrication de locomotives. Il s’agit de Genertec CNTIC, acteur central du commerce technologique et de l’ingénierie à l’échelle mondiale pour la Chine. Forte de plus de 70 ans d’expérience, cette entreprise est engagée dans des projets majeurs dans plus de 100 pays, avec une expertise reconnue dans les grands travaux d’infrastructure, l’énergie, l’industrie et la technologie. Le 11 juin, le salon sera marqué par une journée dédiée aux conférences, sous le thème : « Le rail algérien de demain : entre maîtrise technique et dynamique territoriale ». Une dizaine de thématiques seront abordées par des experts locaux et internationaux, notamment :

« L’industrie ferroviaire en Algérie, un levier de développement des territoires et d’optimisation logistique », »Développement du rail et transition énergétique en Algérie », « Développement durable et impact environnemental du ferroviaire

Réalisation des projets de signalisation ferroviaire grâce aux compétences algériennes »,

« Open Source Railway Initiative : une voie collaborative pour l’avenir ferroviaire de l’Afrique »

« Systèmes de détection de trains et fonctionnalités avancées pour les environnements désertiques et miniers »

Notons que, grâce à la vision et à la volonté du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie s’est engagée dans une profonde transformation de son réseau ferroviaire, dans le cadre d’une stratégie nationale visant à moderniser les infrastructures de transport, réduire les déséquilibres régionaux et soutenir l’industrialisation.

L’objectif affiché est de porter le réseau ferré national à 15000 km d’ici 2035, contre environ 4200 km actuellement. Cette ambition repose sur plusieurs projets structurants, destinés à désenclaver le Sud, à créer de nouvelles liaisons transversales à travers les Hauts Plateaux, et à soutenir le développement industriel, notamment dans les secteurs minier et énergétique.