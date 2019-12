Batimatec 2020 : Date et inscription ouvertes

La 23ème édition du Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics, BATIMATEC, qui se tiendra du 19 au 23 Avril 2020 au Palais des Expositions de la SAFEX aux Pins Maritimes, Alger, s’annonce attractive comme les précédentes éditions, tous les partenaires se sont déjà réinscrit, nous annonce Mr Setiti, le directeur général de la Spa batimatec, fin novembre au dernier salon des travaux Publics (Sitp).

« Le salon BATIMATEC est devenu au fil des éditions annuelles et successives, le plus important rassemblement professionnel du secteur des BTP à l’échelle continentale » lance son organisateur. Toutes les branches du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics y sont représentées. Il poursuit : « Le salon a atteint un niveau de maturité après plus de deux décennies d’existence » et « nous a permis d’enregistrer lors de l’édition 2019 la participation de 1000 exposants dont 600 sociétés nationales et 400 sociétés étrangères originaires de 15 pays » il a aussi rappelle, la taille du salon qui occupe presque tout l’ensemble de la surface d’exposition disponible à la Safex, à savoir s’étale sur une superficie d’exposition avoisinant les 32.000m².