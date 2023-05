Batimatec 2023 : HGP présente la panoplatre en Gypse concurrente directe de la plaque au plâtre BA13

Le groupe Hasnaoui , acteur majeur dans le domaine de la construction est présent en force sur le 25ème salon Batimatec qui se deroule du7 au 11 mai à la Safex avec un stand pour chacune de ses filiales et un stand au pavillon centrale pour le groupe. Saissant cette plate forme de communication pour l’industrie des matériaux de construction, GHS donne distinctement de la visibilité pour chacune de ses filiales et les nouveautés introduites par ces dernières. La dernière filiale Gypsum Panel a commencé la production de panneaux de plâtre fibro renforcé et la commercialisation de nouvelle solution de cloison dans les bâtiments dédiées au cloisonnement intérieur en 2020. Le marché de la plaque au plâtre évolue , il a connu une ascension en terme de volume par la présence de plusieurs acteurs sur le marché et pour se positionner le groupe Hasnaoui innove par la qualité de ses produits et sa capacité de production . La plaque enHGP Hgp se distingue da la plus connue sur le marché algérien à savoir la BA13 , parmi les avantage énumérés celle ci ne nécessite aucun accessoire , elle est doté d’un système de bande jointe mal femelle qui peut être séparé par un enduit ou une colle de plâtre. Il se fixe facilement sur un système métallique et peut être vendu avec des plaques standards de 1,20 x 60.

La plaque HGP est désormais disponible sur le marché et cédé sur le marché grand public à un prix variant entre 450 et 650 DA pour les plaques hydrofuges. la capacité de production est aujourd’hui e 1200 plaques par jour, selon Soumia Belmokhtar qui nous a accueilli sur le stand . Cette nouvelle plaque selon notre interlocutrice est accessibles et adaptée à touts type de bâtiments sociaux, hôtel, établissement de santé , scolaires, bureaux , commerces … pour ses qualités distinctive accoustiques, étanche …

Concnant les matières premières utilisées pour sa fabrication de la plaque par HGP, cette dernière atteste que 100% des intrants sont locaux sauf la technologie d’usinage qui est italienne.