Bativert annonce sa participation au Napec 2021

Bativert, le fournisseur des équipements du bâtiment et des travaux publics, dont le label est associé à des chantiers prestigieux comme la centrale de génération électrique à cycle combiné Hadjret Ennous, 1200 MW près de Cherchell, l’aéroport et du métro d’Alger, le Musée des arts modernes d’Alger (MAMA), le chantier du siège d’Orascom Algérie, l’hôtel Ibis d’Alger, le siège de la banque Natixis, l’Institut national du commerce et des sciences économiques ou encore l’autoroute Est/Ouest, revient et annonce sa participation sur les futur évènement important du secteur des grands travux au Sud. L’équipementier marque son retour avec celui du 10e Napec qui revient cette année du 27au 30 septembre 2021 .

Pour rappel, le Napec est un salon professionnel international des hydrocarbures et de l’énergie en Afrique et en méditerranée, qui plus de 600 exposants qui se consacrent aux activités de l’Upstream, le Midstream et le Downstream (Onshore & Offshore) et tous les fournisseurs de produits, services et technologies qui gravitent autour de l’activité pétrolière et gazière.