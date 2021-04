Bauma CONEXPO AFRICA 2021 ANNULÉ

Messe Muenchen South Africa, organisateur de bauma CONEXPO AFRICA, a annoncé que ce salon panafricain clé pour la construction, les matériaux de construction, les machines et les véhicules miniers, agricoles et forestiers, n’aura pas lieu en 2021 comme prévu. L’événement devait se tenir à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 13 au 16 octobre 2021.

La décision a été prise après des consultations approfondies avec les parties prenantes de l’industrie et intervient au milieu des interdictions et restrictions en cours sur les voyages internationaux à destination et en provenance de l’Afrique du Sud.

Suzette Scheepers, PDG de Messe Muenchen South Africa, a déclaré: «En raison des défis auxquels l’industrie est confrontée et de l’incertitude du marché autour de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de voyage associées, le conseil consultatif de bauma CONEXPO AFRICA a conclu que nous ne pouvions pas garantir la stature internationale et le retour sur investissement habituel de ce salon en 2021. »

bauma CONEXPO AFRICA attire traditionnellement des exposants du monde entier et des milliers de délégués d’Afrique, offrant une plate-forme unique pour le partage international des connaissances et la découverte de solutions.

Messe Muenchen Allemagne et les parties prenantes de l’industrie ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’Afrique du Sud est actuellement l’une des zones les plus restreintes au monde, avec plus de 120 restrictions majeures d’autres pays en place et des règles de quarantaine post-voyage strictes en place. En outre, la plupart des pays européens étaient de retour sous strict verrouillage, ce qui a rendu difficile pour les voyageurs de quitter leur pays. De nombreuses entreprises ont encore des restrictions de déplacement internes pour leurs employés jusqu’en juillet 2021. Les exposants internationaux ont eu besoin de temps pour déplacer l’équipement à exposer, ce qui a aggravé les défis actuels.

Scheepers a déclaré que la difficile décision d’annuler l’événement cette année avait été prise après des consultations approfondies avec les partenaires et les parties prenantes de l’industrie. «Notre objectif d’offrir une expérience événementielle optimale aux exposants et aux visiteurs aurait été remis en question par la situation incertaine actuelle. Nous remercions nos partenaires, exposants et la communauté bauma CONEXPO AFRICA pour leur compréhension et leur soutien continus. Nous tenons à assurer toutes les parties prenantes d’un événement industriel amélioré et exceptionnel lors du retour de bauma CONEXPO AFRICA », a-t-elle déclaré.

Il est important de noter maintenant que les parties prenantes conviennent que l’industrie doit travailler à la reprise économique et à la revitalisation au milieu des défis actuels auxquels elle est confrontée, afin que nous puissions tous nous réjouir de collaborer pour faire de la prochaine édition de bauma CONEXPO AFRICA un succès.

