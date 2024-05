Bilan : INTERMAT 2024 confirme sa position de salon incontournable pour la filière internationale de la construction

L’organisateur d’Intermat dresse un bilan de l’édition 2024 qui a été un succès retentissant, attirant 127 500 visiteurs dont 21 % étaient internationaux, provenant de 130 pays. Avec 1065 exposants, dont 68 % étaient internationaux, le salon a été un catalyseur d’affaires, favorisant la croissance des profils de décideurs et des projets d’investissement axés sur la décarbonation et la digitalisation des chantiers de construction a indiqué le communiqué de l’organisateur qui précise que les principaux acteurs de l’industrie ont uni leurs forces pour soutenir la décarbonation des équipements de construction. L’innovation a été au cœur de l’événement, avec la reconnaissance des Iintermat Innovation Awards et la mise en avant des nouvelles technologies et énergies, ainsi que des startups. Le World Of Concrete Europe quise tient conjointement a mis en lumière les enjeux de décarbonation de la filière béton. En somme, Intermat 2024 a été repensé autour de quatre piliers : Innovations, Energies, Nouvelles équations et Engagements, confirmant son ambition de rassembler l’écosystème pour promouvoir la décarbonation et la digitalisation des chantiers de construction. Avec un nombre de contacts quotidiens réalisés en augmentation de 30% par exposant par rapport à l’édition de 2018, I’édition 2024 a été le lieu de rassemblement, fédérateur de tous les professionnels venus découvrir un concentré d’innovation pour répondre aux défis climatiques et sociétaux de la construction. Exposants et visiteurs se sont retrouvés dans une ambiance particulièrement effervescente et conviviale.

Une mobilisation de la filière construction sans précédent

Le salon a été inauguré par les présidents des 5 principales organisations professionnelles de la construction (DLR, EVOLIS, FFB, FNTP et SEIMAT), unis et engagés au travers de la signature du Manifeste « Les 4 clés pour accompagner la décarbonation des équipements de construction ». Adopter la bonne énergie à chaque utilisation, économiser l’énergie, sensibiliser les acteurs à la RSE mais aussi améliorer la sécurité et l’attractivité des métiers ont été au coeur des riches débats des nouveaux espaces Filière et Academy. Conférences, tables rondes et animations ont permis aux visiteurs, et notamment aux 1400 jeunes présents, de décrypter les grands enjeux du secteur pour accélérer les transitions écologique et numérique.