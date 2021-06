Care célèbre le 1er anniversaire de la plateforme numérique tbn.dz

Le Cercle d’Action et de Réflexion pour l’Entreprise CARE, célèbrera Mardi 29 juin 2021 à Alger, le le 1er anniversaire du lancement de sa plate la plateforme numérique, intitulé Tableau de bord de l’économie nationale (tbn.care.dz).

Cet outil de communication et d’information du cercle qui vient enrichir le paysage médiatique sur le web est mis en ligne depuis le 15 juillet 2020, se veut selon le communiqué du Think Thank, une plate forme statistique qui synthétise et organise les grands agrégats officiels de l’économie nationale.

Elle vient en réponse au besoin des acteurs économiques nationaux et investisseurs étrangers en informations sur l’environnement Algérien des affaires précise le document, qui rappelle, que le projet d’éditer en ligne , était inscrit dans l’esprit de l’article 51 de la Constitution qui consacre le droit de tout citoyen à l’information.

Le communiqué met également en exergue l’utilité de cette plate forme documentaire qui puise ses information des sources officielles( banque d’Algérie, La bourse, les douanes , le ministère des finance, ministère de l’industrie…)permettant de donner un état réel de l’ économie. Pour une meilleure lisibilité, les indicateurs sont livrés dans des tableaux synthétiques et des graphes. soutenue par une note de conjoncture qui révèle l’état de la croissance, l’inflation, le chômage et le taux de change… Pour viser un large lectorat, le site tbn.care.dz/ se décline en trois langues: arabe, français, anglais.