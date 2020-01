Caterpillar : Une large gamme de nouveaux modèles à Conexpo 2020

Caterpillar un retour en force sur Connexpo 2020 et annonce ses investissements dans la technologie et la sécurité dans plus de 30 machines qu’il exposera en Mars prochain précise son dernier communiqué.

En effet une large gamme nouvelle, nouvelles normes viennent succéder aux anciennes versions à noter Cat Successeur du Cat D5K2, le nouveau bulldozer Cat D3 continue de définir la norme en matière de précision et d’efficacité de nivellement des petits bulldozers. La cabine de l’opérateur offre une meilleure visibilité, tandis que les commandes améliorées permettent un nivellement de finition plus facile et intuitif. Les progrès du groupe motopropulseur améliorent le rendement énergétique jusqu’à 10% par rapport aux modèles précédents.

La nouvelle chargeuse-pelleteuse à pivot central 420XE offre désormais des commandes montées sur le siège pour une commande de la machine à faible effort afin d’augmenter l’efficacité de l’opérateur et de réduire la fatigue. Le fonctionnement en mode double augmente la productivité de la machine, tandis que les commandes électroniques du chargeur offrent une véritable portance parallèle.Un nouveau coupleur rapide informatique permet de remplacer rapidement une large gamme d’accessoires Cat.

À l’intérieur de l’arène de démonstration, la nouvelle niveleuse de 150 AWD est dotée d’une transmission intégrale qui aide à la traction et aux manœuvres, permettant à la machine de fonctionner dans n’importe quel environnement. Le mode Eco offre une efficacité énergétique jusqu’à 10% supérieure sans perte de productivité, et les coûts de possession et d’exploitation sont réduits grâce à de nouveaux filtres et à des intervalles d’entretien plus longs. Le nouveau système de contrôle 3D Cat GRADE sans mât libère le potentiel du versoir pour lui donner une amplitude de mouvement complète. Les récepteurs GNSS sont boulonnés à la machine, ce qui augmente le temps de disponibilité et réduit les coûts associés aux dommages potentiels au récepteur, au mât ou à la machine lors de l’utilisation du double système GNSS 3D. Le 3D Cat GRADE intégré sera initialement disponible sur les niveleuses 140,150 et 160 joystick.

Les entrepreneurs visitant l’exposition Caterpillar n ° F4455 découvriront les nouvelles offres de camions articulés 725. Les nouvelles fonctionnalités de la cabine comprennent un palan assisté, un contrôle automatique du ralentisseur et un contrôle avancé de la traction automatique, qui améliorent l’expérience de l’opérateur et réduisent les actions de l’opérateur. Les améliorations des performances comprennent une vitesse jusqu’à 9% accrue sur les pentes, une accélération améliorée de 8% et une augmentation de la productivité de 7%.

Cinq pelles hydrauliques font leurs débuts

Caterpillar présentera cinq nouveaux modèles de pelles hydrauliques sur roues, petites, moyennes et grandes lors de CONEXPO-CON / AGG 2020. La nouvelle pelle sur pneus M318 Cat améliore l’efficacité de l’opérateur jusqu’à 45% avec les options Cat GRADE, E-Fence et PAYLOAD et livre à 10% de réduction des coûts de maintenance avec des intervalles de maintenance plus longs. Le nouveau 313 GC offre de faibles coûts de possession et d’exploitation grâce à une conception simple, facile à utiliser, à entretenir et à posséder. La nouvelle 315 bénéficie d’une cabine 13% plus grande et de performances améliorées avec jusqu’à 10% de couple de rotation en plus et jusqu’à 14% de traction en plus sur le timon.

La technologie avancée du moteur et le système de contrôle de la nouvelle pelle moyenne 325 réduisent la consommation de carburant jusqu’à 25%, tandis qu’une combinaison précise de régime moteur inférieur et de pression et débit de pompe hydraulique élevés fournit plus de travail par unité de carburant. Des intervalles de maintenance prolongés permettent de faire plus de travail avec des coûts de maintenance jusqu’à 20% inférieurs.

La nouvelle pelle 395 est conçue pour déplacer des tonnes de matériaux rapidement et efficacement. Avec 10% de couple de rotation en plus et 10% de force d’adhérence en plus que le modèle qu’il remplace, les opérateurs connaîtront des temps de cycle plus rapides avec des godets plus grands pour une puissance et une production révolutionnaires. Cat PAYLOAD est également livré en standard afin que les opérateurs puissent valider la production à la fin de chaque quart de travail. De plus, la durabilité structurelle deux fois plus longue signifie une durée de vie plus longue et des intervalles d’entretien prolongés réduisent les coûts de maintenance jusqu’à 20%.