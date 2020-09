CMA effectue sa première opération d’exportation de 27 T Mortier vers Dubaï

CMA vient d’effectuer sa première opération d’exportation de Mortier, à partir du port d’Oran à destination du Port de Jebel Ali / Dubaï [Émirats arabes unis].

Elle ambitionne de concrétiser prochainement d’autres premières opérations d’exportations vers l’Afrique de l’Ouest, Cette première opération concerne une commande de 27 Tonnes de Mortier de la marque commerciale Airium de notre nouvelle unité de production CMA à Meftah.

Cette initiative s’inscrit , selon le communiqué du cimentier Lafarge Holcim du dimanche 20 septembre 2020, pleinement dans sa stratégie d’assurer des débouchés commerciales, alors que la production nationale de Mortier est en situation de surcapacité, précise par ailleur le dit document.

Une opération qui bénéficie du support commercial et logistique de LafargeHolcim Trading, une structure dédiée au commerce international, et du soutien très important des pouvoirs publics et des autorités portuaires.

Le Mortier exporté Airium, est une mousse minérale isolante qui permet d’améliorer drastiquement l’efficacité énergétique des bâtiments, du sol au plafond (entre 30 et 40 % de la consommation globale d’énergie est utilisée pour le chauffage et la climatisation des bâtiments), et conclu que ces opérations continues, LafargeHolcim témoigne de son engagement à contribuer à la diversification des revenus hors hydrocarbures.