Communication et nomination : Adham El Sharkawy, nouveau PDG du groupe Holcim Lafarge Algérie

Holcim ne manque aucune occasion pour communiqué au sujet de son entreprises , en effet, il a annoncé la nomination d’Adham El Sharkawy en tant que Pdg du Groupe Holcim en Algérie, à compter du 1er septembre 2024. Ainsi, il succède à Nicolas George, qui prendra désormais la direction des opérations de Holcim aux Philippines. Fort d’une expérience réussie en tant que PDG en Irak, où il a optimisé les opérations et soutenu la croissance, El Sharkawy se réjouit de contribuer à l’amélioration des performances de Holcim El-Djazaïr dans un contexte de transformation économique en Algérie, a indiqué le communiqué rédigé en anglais. Il continuera à aligner la stratégie du groupe sur les priorités gouvernementales en matière d’innovation, de durabilité, et de soutien aux petites entreprises. L’Algérie étant un marché stratégique pour le Groupe Holcim, le nouveau dirigeant se réjouis de travailler avec les équipes algériennes , ses clients et partenaires pour atteindre les nouveaux objectifs ambitieux. » a précisé le document.

Rapportant textuellement ses propos « Nous continuerons à mettre en œuvre la stratégie du Groupe en Algérie, qui est pleinement alignée avec les priorités du gouvernement en matière d’innovation, de durabilité, de développement des exportations de produits finis, ainsi que de soutien aux startups et aux petites entreprises. »

Avant de rejoindre Holcim en 2009, M. El Sharkawy a occupé divers postes de direction dans les ventes et le marketing dans le secteur des biens de consommation courante au Moyen-Orient. Il a gravi les échelons chez Holcim, occupant des postes de direction aux Émirats arabes unis et à Oman, avant d’être nommé PDG en Irak.