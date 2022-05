Complexe sidérurgique de Bellara prévoit d’exporter 250.000 et 300.000 tonnes de billettes à fin 2022

La Société de sidérurgie Algerian Qatari Steel (AQS) de Bellara (Jijel) a exporté 100.000 tonnes de produits ferreux au cours des quatre premiers mois de l’année 2022, a indiqué lundi le directeur général adjoint de la Société, Soufiane Chaïb Setti.

« La Société a réussi à exporter 100.000 tonnes de produits ferreux de janvier à avril 2022 pour une valeur de 75 millions dollars », a précisé M. Chaïb Setti à l’APS.

Les principaux produits exportés sont les billettes d’acier et les fils de fer, a précisé le responsable selon qui l’exportation du rond à béton débutera à la fin du mois de mai courant. Les opérations d’exportation effectuées par le complexe s’inscrivent dans le cadre de la politique de l’Etat visant à promouvoir les exportations hors hydrocarbures, selon M. Chaïb Setti qui a indiqué que les produits ferreux ont été exportés vers l’Europe, l’Asie, l’Afrique et les Etats-Unis d’Amérique.

Le complexe sidérurgique de Bellara prévoit courant 2022 d’exporter entre 250.000 et 300.000 tonnes de billettes et de fil de fer pour une valeur oscillant entre 220 millions et 250 millions dollars, a indiqué M. Chaïb Setti.