Cosider canalisation lance des avis d’appels d’offres pour ses besoins de mobilité et chargement de 70 véhicules légers , camions et engins

Cosider canalisation lance un appel d offre pour ses besoins de mobilité et chargement de 70 véhicules légers, camion et engins lourds . L’avis publie dans la quotidienne El moudjahid fait état dans ces appels d’offre nationale lances à l’endroit des constructeurs portant sur plusieurs lots d’acquisition. Il est à noter que les besoins de Cosider canalisation, une des filiales les plus importantes du plus grand groupe de BTP en Algérie sont de 70 véhicules toutes catégories confondues, à noter 10 véhicules de type pick up, 06 berlines 10 véhicules break et 10 véhicule utilitaires .

Dans la catégorie des poids lourds, le besoin lance dans le second avis d’appel porte sur l’acquisition 08 camions à benne 15 m³ en version 6×4, 03 tracteurs routiers de 400 à 440 cv en version 6×4, deux portes engins 80 T, 01 portes Engin 90 T, 07 tracteurs de puissance 300 à 350 cv en version 4×2 et 7 semi-remorques plateau de 30 T et le troisième avis porte sur la fourniture et transport des équipements hydromécaniques