CSCEC 13e au classement de Fortune Global 500 en 2021

Avec chiffre d’affaires du groupe CSCEC a atteint 234,425 milliards de dollars (environ 197,48 milliards d’euros)réalisé en 2020, l’entreprise chinoise du BTP s’affiche à la 13e place deS 500 entreprises les plus riche du monde

Un palmarès annoncé le 2 août dans la liste de » Fortune Global 500″ de 2021 , rapporte fièrement la CSCEC , dans ses actualités en ligne. En effet, elle figure à la 13e place mondial de 500 des entreprise les plus fortunée et occupe selon le même classement la 4e place parmi les entreprises chinoises.

Au rappel, Csces est présente en Algérie et a raflé tous les plus grands chantier d’Algérie aussi bien dans les travaux publics que dans le bâtiment durant les 1,2et 3 plan quinquennaux depuis 2005-2010, 2010-2015 ,2015-2020.

La réalisation du siège de l’Aadl est attribuée pour la Cscec

En 2021, à fin juin la société chinoise s’est vu attribué deux nouveaux marché, à savoir le « Projet de Réalisation de l’extension du siège de la Direction Générale de l’A.A.D.L en tous corps d’état » et le « Projet de l’Étude et la réalisation d’un parking à étages extérieur de 1200 places au profit du Centre Médico-chirurgical de Jour et d’Internat à Ain Naaddja ».

Le montant total de deux marchés est de l’ordre de cinquante millions (50 000 000,00) dollars, converti en équivalent à raison de trois cent vingt-trois millions (323 000 000,00) yuan.