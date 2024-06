Décarbonisation en Algérie : Holcim El-Djazaïr et SLB Signe un accord pour explorer les opportunités de captage et de stockage du CO2

Holcim El-Djazaïr, un des leader national dans les solutions de construction innovantes et durables, a annoncé la signature un accord de collaboration avec SLB, une entreprise mondiale de technologie,pour explorer les opportunités de captage et de stockage du carbone (CCS) en Algérie

La signature de cet accord a été célébrée lors d’une cérémonie en présence de M. Martin KRIEGNER, membre du Comité exécutif d’Holcim en charge de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique (AMEA), et de M. Redha KELKOULI, directeur général de SLB Afrique du Nord a indiqué dans son communiqué le cimentier. Cette collaboration stratégique vise à développer des solutions novatrices pour réduire les émissions de CO2, soutenant ainsi les engagements de l’Algérie en matière de réduction des gaz à effet de serre.

Martin KRIEGNER a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration en déclarant : « Nous sommes enchantés de travailler avec SLB pour explorer les possibilités offertes par les technologies CCS en Algérie. Cet accord témoigne de notre engagement à réduire notre empreinte carbone et à soutenir les objectifs de décarbonisation de l’Algérie ».

Redha KELKOULI a également souligné l’importance de ce partenariat en déclarant : « Ce cadre de collaboration illustre la force du partenariat entre les leaders de l’industrie pour promouvoir l’innovation et le développement durable. En combinant l’expertise technologique de SLB avec l’engagement de Holcim El-Djazaïr en faveur d’une construction durable, nous établissons les bases de bonnes pratiques pour les opérations industrielles et la gestion environnementale. Ensemble, nous ouvrons la voie vers un avenir plus vert et plus durable, où les principes de l’économie circulaire sont au cœur du développement industriel ».