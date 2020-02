Derniers jours pour s’inscrire aux LafargeHolcim Awards 2 Millions de Dollars de récompenses totales

Les inscriptions au concours international des LafargeHolcim Awards pour la construction durable fermeront le 25 février 2020. Le concours s’intéresse aux projets de professionnels ainsi qu’aux idées audacieuses des talents de demain, qui combinent solutions de construction durable et excellence architecturale.

La Fondation LafargeHolcim a lancé la 6ème édition de son concours construction durable. II est ouvert aux étudiants, architectes, urbanistes et ingénieurs, et vise à récompenser des projets architecturaux innovants en matière de bâtiment vert. La participation au concours est gratuite et doit se faire en anglais à l’aide d’un formulaire en ligne : www.lafargeholcim-awards.org/enter

II récompense, les meilleurs projets sur zones, Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine, Afrique / Moyen-Orient, Asie-Pacifique.

Deux catégories seront récompensées, la « PRINCIPALE » « qui s’adresse aux architectes, urbanistes et ingénieurs), et la « NEXT GENERATION », qui concerne les étudiants en architecture et les architectes de moins de trente ans. Des prix seront distribués, dans un premier temps, au second semestre 2020, à trois lauréats de chaque grande zone définie et pour chaque catégorie.

La participation lors de l’édition précédente a connu près de 5,085 dossiers soumis par des auteurs issus de 121 pays, l’Algérie a été classée à la 2ème place de la région Afrique Moyen Orient pour le nombre de projets soumis et 12ème à l’échelle Mondiale.