Economie circulaire : Général Emballage va recycler annuellement 260T de déchets de récupération de l’unité Lafarge -Sacs

Cette démarche éco-responsable des deux acteurs majeurs du marché algérien qui acté par ce lundi 28 novembre en présence de la presse national pour faire savoir faire leur savoir faire en terme d’actions engagées par leur entreprises respectivement pour réduire l’ empreinte carbone , faire l’économie des énergies , de l’eau et la réutilisation des ressource alternatives pour préserver les ressources naturelles à tenu à préciser en préambule de la cérémonie à Med Aouchiche, directeur de communication de Lafarge Algérie.

« La cause environnementale est au cœur même de notre modèle d’affaire » , a indiqué à son tour Mohamed Bessa , directeur de communication de Général emballage qui a rappeler les nombreux investissements écologiques engagé dans les différents processus de fabrication et unités de GE d. des actions qui visent selon lui , à produire avec un bilan carbone le plus bas possible auquel s’ajoute cet accord.