Elsewedy électrique et Lafarge Holcim dans le Top 100 de Forbes 2021

2020 a été une année ou toute l’actualité mondiale est centrées sur un sujet unique Covid 19, mais, a été historique pour une centaine d’entreprise classée par le magazine Forbes version Moyen Orient. Il est à noter que cette édition porte sur des entreprises qui n’ont pas courbé l’échine et ont réussi à tirer leur épingle du jeu devant le contexte de « guerre économique » et de la « Covid-19″. On fera remarquer que le secteur que couvre BTP Algérie, le secteur de l’industrie du ciment et des câbles électriques semblent se porter bien. A noter que l’égyptienne Elsewedy électrique, qui a une présence industrielle et commerciale en Algérie et Lafarge Holcim Maroc, qui a aussi une présence industrielle active en Algérie 2e fournisseur du marché, figure dans ce classement annuelle par le magazine Forbes qui classe les entreprises du Moyen Orient ayant valorisé la région.

Les deux entreprises pour rappel, à savoir, l’égyptienne Elsewedy électrique et Lafarge Holcim Maroc présentent respectivement en chiffre, une valeur marchande de 1,2MUSD et 4,6Musd. La première a enregistré un bénéfice de 211 millions usd et le cimentier 169 millions usd.