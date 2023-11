Energie Solaire Photovoltaique : 1410 Mwc attribués aux entreprises chinoises

Sonelgaz a attribué provisoirement les 14 lots sur 15 du marché d instllatation des centrales photovoltaïques dans 11willayas dans le cadre de l appel d offre des 2000 MW. Le marché

comporte des installations de 80 à 220 . Les résultats font ressortir un total de puissance à installer de 1920 Mw pour un montant de 1,27 milliards usd.

Au détail ci dessous indiqu : 1. 14 lots attribués pour un total de 1920 MWc et un lot annulé de 80 MWc celui de Ksar Chellala qui se trouve être le lot qui se trouve le plus au Nord sur les 15 lots .Un forte domination des entreprises Chinoises qui se sont vues attribuer un total de 1410 MWc soit 73,74% de la capacité totale offerte. Il est à noter l attribution pour le Groupement CWE HXCC YREC qui s’est vu octroyer 5 lots pour un total de 780 MWc pour un montant de 65.148.739.552 ,75 DZDSuivi du Groupement Algero Italien Cosider Canalisation -FIMER SpA s’est vu octroyé 2 lots pour un total de 270 MWc, 26.333.588.217 ,17 DZDLe Groupement Algero Turc Ozgun Insaat et Zergoun s’est octroyé un lot de 80 MWc 5.