Energies renouvelables : Sonelgaz Relance un Appel d’Offres pour la Construction de Trois Centrales Photovoltaïques de 520 MW

La Société Algérienne de l’Electricité et du Gaz – Energies Renouvelables (Sonelgaz – EnR) vient de lancer un appel d’offres national et international, identifié sous le numéro 112/S-Eng/2024, pour la construction en EPC de trois grandes centrales photovoltaïques en Algérie. Ces projets, d’une capacité totale de 520 MW, qui rappelons le à été initialement attribués le consortium COSIDER Canalisations SPA etl’ italien, FIMER, qui par la suite s’est vu résilié .

l’appel d’offres concernent les centrales de Kenadsa (120 MW)dans la wilaya de Béchar, de Touggourt (150 MW) et de Tamacine (250 MW)dans la wilaya de Touggourt est ouvert aux entreprises opérant dans le secteur de l’énergie et devant justifier de compétences et d’expériences avérées dans la réalisation de projets EPC (Engineering, Procurement, Construction) de centrales solaires photovoltaïques d’une capacité d’au moins 40 MWc pour les sociétés étrangères, ou de 25 MWc pour celles en partenariat avec des entreprises algériennes. Les sociétés algériennes, quant à elles, peuvent soumissionner seules ou en groupement, à condition d’avoir réalisé des projets industriels ou énergétiques d’envergure, notamment pour le groupe Sonelgaz.