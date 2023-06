Commerce : Lafarge a exporté pour 80 millions usd de Clincker et de Ciment au 1er semestre 2023

Lafarge Algérie a annoncé ce lundi, ses exploits à l’exportation pour le premier trimestre 2023 .En effet, le cimentier a exporté 1,7 million de tonnes de produits semi fini , « clinker » et dont 39% de produit fini , à savoir le « ciment », pour une valeur de 80 millions de dollars. Selon le communiqué de Lafarge Algérie, filiale du groupe Suisse Holcim, ses excellents résultats sont atteint grâce au soutien des autorités algériennes et à une collaboration étroite avec ses partenaires. Précisant que ces chiffres dépassent largement le chiffre d’affaires export de l’année précédente sur la même période.Parmi ces exportations le document fait mention qu’en en mars dernier , Lafarge Algérie a réalisé sa première opération d’exportation de ciment pétrolier « WellCem™ » vers la Tunisie par voie terrestre, répondant ainsi aux exigences de ses clients et diversifiant son mode d’expédition. Malgré un contexte international difficile, Lafarge Algérie se dit déterminer à continuer de croître ses exportations et vise à exporter plus de 4 millions de tonnes de ses produits sur l’ensemble de l’année 2023.