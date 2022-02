Exportation ciment : Lafarge Algérie ambitionne d’exporter plus de 3 millions de tonnes en 2022

Lafarge Algérie annonce ce mardi 22 février qu’il réalisera deux nouvelles expéditions simultanées majeures depuis le port d’Oran à destination du marché américain de 65 000 tonnes entre ciment gris en vrac et ciment blanc en Big-bag.

Saisissant cette annonce, il revient sur le bilan et perspectives de ces exportations réalisées au cours de l’année 2021, ou il affirme avoir atteint son objectif d’exportation, et ainsi dépasse les 2.6 Millions de tonnes. Ceci représente une augmentation de 120% par rapport aux 1.18 Million de tonnes, enregistrée au cours de l’année 2020.

Opérant dans un contexte de marché national du ciment largement excédentaire, affirme le cimentier, ce bilan vient couronner les efforts déployés par Lafarge Algérie au cours des 5 dernières années. Cette réussite a été conditionnée par la forte mobilisation de toutes les équipes Lafarge, CILAS, ainsi que le soutien des pouvoirs publics, dont les autorités centrales et portuaires, la douane portuaires et de la police aux frontières…Etc explique le document, qui précise que, le partenariat mis en place avec l’entreprise publique Rail Logistique, filiale du Groupe SNTF, constitue un fort levier d’optimisation des flux d’exportation. Il consiste en une plateforme logistique dédiée à l’exportation de clinker, dont le premier hall de stockage a été inauguré en juin 2020, et une extension qui sera prochainement mise en opération.

Par ailleurs, en guise de rappel de ces engagements de participer à l’effort des exportations, le communiqué faisant mention de la déclaration Nicolas GEORGE, Représentant du Groupe HOLCIM en Algérie disant en substance « Nous avons tenu notre promesse de contribuer à hisser l’Algérie au rang de premier exportateur de ciment et clinker en Afrique, et deuxième dans le bassin méditerranéen… L’ensemble des équipes Lafarge et nos partenaires sont très fiers de cet accomplissement. Nous renforçons notre position de leader Algérien des exports de ciment et clinker, à partir de six différents ports du pays». Dans cet élan, Lafarge Algérie ambitionne d’exporter plus de 3 Millions de tonnes pour l’année 2022, soutenu par les différentes mesures à l’exportation défini par les pouvoirs publics, et l’accélération de la mise en place d’un remboursement plus rapide des subventions de frais logistiques des marchandises exportées et l’extension des structures de stockage aux niveaux des ports.

La mise à disposition par Lafarge Algérie d’un Shiploader au niveau du port de Djendjen sera un autre facteur de croissance pour les exportations algériennes. Une fois mis en opération au début de 2022, permettra à l’ensemble des exportateurs d’augmenter leur cadence de chargement des navires, de préserver la qualité du produit, de l’environnement et des plans d’eau.

« Aujourd’hui, Lafarge Algérie est très bien positionnée sur le marché de l’exportation ! tonne t -il . » Ce n’est plus seulement notre clinker qui est reconnu, mais également nos ciments gris et blanc, dont les volumes ont fortement augmenté au deuxième semestre 2022. Grâce à la qualité prouvée de nos produits, nous pouvons continuer notre croissance, notamment sur les marchés Européens et Américains, et contribuer à l’effort du Gouvernement pour diversifier les revenus extérieurs hors hydrocarbures… ». ajoute Nicolas GEORGE.

Activité Geocycle : 5 500 tonnes de déchets traités

2021 a aussi été une année pleine de succès pour le Geocycle™, activité de traitement et valorisation de déchets. Plus de 5.500 tonnes ont été traités par notre cimenterie à Oggaz, offrant ainsi une alternative sûre, écologique et sans résidus à l’enfouissement et aux décharges sauvages. Cette activité de croissance verte s’inscrit totalement dans la stratégie nationale de gestion intégrée et locale des déchets, impulsées par le ministère de l’Environnement.

Parmi les réalisations énumérées de Geocycle™ et ses partenaires, la destruction ultime des produits pharmaceutiques périmés selon les recommandations de l’OMS, conduit avec le ministère de l’Environnement, le traitement des déchets industriels avec plusieurs sociétés Algériennes responsables et soucieuses de leur empreinte environnementale, la valorisation des vases de barrages en collaboration avec l’université de Aïn Timouchent et l’ANBT dont le test industriel est en cours.precise le document synthetique du bilan e perspectives.

En 2022, l’ambition de Geocycle™ Algérie est d’élargir ces activités sur l’ensemble des cimenteries, notamment de M’Sila et Biskra, pour un service plus proche et une solution plus accessible à tous les clients et aussi de contribuer à supporter les jeunes entreprises qui évoluent dans ce domaine notamment dans le cadre de son programme développement durable 2025.