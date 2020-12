Groupe Sonelgaz : Les grands chantiers à mettre en oeuvre à horizon 2028

Pour faire face à la demande croissante d’énergie et améliorer son service client, le Groupe Sonelgaz planifie et exécute en permanence ses infrastructures d’électricité et de gaz. Sonelgaz dévoile sur site en version anglophone , son plan de développement 2018-2028 , le groupe prévoit le développement des ouvrages de production, de transport et de distribution d’électricité, ainsi que des travaux de transport et de distribution de gaz.

Par activité, ces plans de développement sont les suivants: porter la capacité de production d’électricité à usage domestique supplémentaire projetée sur la période 2018-2028 de 18749 MW (RIN + PIAT) dont: 10977 MW. Pour le réseau interconnecté Nord sur la période 2018-2023 272 MW décidés pour le pôle de Salah Adrar Timimoun sur la période 2018-2020 7500 MW de capacité supplémentaire sur la période 2024 – 2028.

Un montant de l’investissement pour la période 2018-2028 est de 1 530 milliards DA

La longueur totale du réseau de transport d’électricité à réaliser sur la période 2018-2028 est de 29 682 km. D’ici 2028, la longueur totale du réseau de transport d’électricité atteindra 52 207 km, dont 21 647 km en 220 kV et 9 827 km en 400 kV, pour une puissance de 107 660 MVA.

Transport de gaz: le GRTG prévoit un investissement de 353 milliards DA

D’ici 2028, le GRTG prévoit un investissement de 353 milliards DA pour la construction de 9 000 km de nouveaux gazoducs qui permettront le transport de 19 Gm3 supplémentaires de gaz.

Distribution d’électricité et de gaz : 106 563 km de lignes, 51 694 postes et 1 365 034 raccordements

Le plan de développement des réseaux de distribution intègre le programme d’électrification et de distribution publique de gaz initié par l’État, les programmes de propreté et les nouveaux branchements clients ainsi que les équipements de maintenance et d’exploitation et les projets de modernisation de la gestion et de l’exploitation. Ainsi, le plan de développement des réseaux et infrastructures de la Société Algérienne de Distribution d’Electricité et de Gaz, sur la période 2018-2028, prévoit de développer un réseau électrique de 106 563 km de lignes, 51 694 postes et 1 365 034 raccordements, et un réseau de gaz réseau de 54 509 km, avec 2 322 184 connexions.