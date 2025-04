Approvisionnement en carburant : vers une stratégie nationale intégrée pour une distribution durable et sécurisée

La sécurité de l’approvisionnement en carburant a été au cœur d’une réunion de coordination interministérielle qui s’est tenue ce mardi 15 avril au ministère de l’Énergie. Selon un communiqué publié sur la page des réseaux sociaux du ministère, l’objectif principal de cette rencontre était de renforcer la sécurité et la durabilité de l’approvisionnement en carburant en Algérie.. Elle a réuni plusieurs ministres (Énergie, Industrie, Transports, Économie de la connaissance) ainsi que des responsables de Sonatrach, Naftal et Logitrans.

Les discussions ont porté sur l’état du marché national des carburants, les défis logistiques, notamment dans les zones reculées, et les moyens d’optimiser la distribution. Un accent particulier a été mis sur l’intégration des start-up et des solutions numériques pour améliorer le suivi du transport et de la distribution.

Un plan d’action conjoint a été adopté, incluant la modernisation des infrastructures, le renforcement des capacités logistiques, la digitalisation du secteur, et le développement des compétences humaines, pour garantir un approvisionnement stable et durable à l’échelle nationale.