Grue potain 64 T sur le chantier de la construction de la centrale hydroélectrique en Tanzanie

La coentreprise entre The Arab Contractors et El Sewedy Electric a fait appel à Potain Lift Solutions pour un travail difficile de construction d’un barrage et d’une centrale électrique à la nouvelle centrale hydroélectrique Julius Nyerere en Tanzanie. L’expertise de Potain dans la fourniture de produits personnalisés, tels que les barrages et les ponts, a donné à la coentreprise la confiance nécessaire pour accepter la proposition de la marque pour une grue MCT 565 d’une capacité de 20 t et une MD 1600 d’une capacité de 64 t, montées sur une plate-forme mobile. Les grues ont été mises en service début juillet et devraient rester sur place jusqu’à la fin des travaux en 2022 annonce le communiqué de Potain ce mercredi 20 octobre 2021.

Dans le parc national de Nyerere en Tanzanie, à 370 km au sud-ouest de la capitale commerciale Dar es Salaam, deux grues à rotation supérieure Potain soutiennent la construction de la nouvelle centrale hydroélectrique Julius Nyerere, exploitée par la Tanzania Electric Supply Company (TANESCO).

Le contrat clé en main de 3 milliards de dollars US, attribué à une coentreprise de deux sociétés égyptiennes (The Arab Contractors et El Sewedy Electric (JVACEE)) concerne la construction d’un barrage poids en béton compacté au rouleau (RCC) de 134 m de haut avec une longueur de crête de 1 025 m de l’autre côté de la rivière Rufiji à la gorge de Stiegler. Il comprend également une centrale électrique géante (300 m de long, 60 m de large et 85 m de haut) sur la rive droite du fleuve.

La construction a commencé en 2019 et une fois achevée en 2022, la capacité totale installée de la centrale sera de 2 115 MW pour la production de 6 307 GWh d’électricité par an.