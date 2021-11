Habitat résidentiel : Aymen annonce des rabais au mettre carrée pour toute commande effectuée avant le 15 novembre

Pour marquer son retour sur le salon Batimatec après un break imposé par la pandémie du Covid19, le promoteur Aymen de l’habitat résidentiel affiche sur stand conçu et construit à 100% en interne par ses architecte et son équipe de communication affiche les 16 projets en cours de construction à Alger totalisant environ 700 logements.

Un chiffre qui nous semble modeste , mais, selon Tarik Saidi directeur communication , Aymen, depuis sa création en 2006, s’est inscrit dans la logique de bâtisseur de l’habitat qualitatif et non du quantitatif et il se considère comme levier du marché, en tirant le marché de l’habitat résidentiel vers le haut. »

« Nous construisons de petites résidences comptant entre 20 et 50 logements , ciblant une clientèle à la recherche de haut standing « , précise notre interlocuteur rencontré sur le stand, qui s’est montré enthousiaste après ce retour sur le Batimatec , une plate forme , qui permet de jauger de nouveau le marché en allant à la rencontre du visiteurs. Le promotion Aymen qu’il a rejoint depuis quelques mois, utilise, precise-t-il ce qu’il y a de meilleur en matériaux haut de gamme afin pour non seulement tirer le marché vers le haut afin d’offrir un habitat idéal au client souhaitant monté en gamme.

Pour marquer sa participation au Batimatec qu’il ne rate jamais , il propose d’entrée 200 000 dinar le mettre carré pour toute commande effectué durant le Batimatec sur le projet de Draria, une offre extensible jusqu’au 15 novembre.