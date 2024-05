Holcim El-Djazaïr récompensé pour son leadership en matière de durabilité environnementale par le forum SEF

Holcim El-Djazaïr a été honoré lors du Sustainable Economy Forum (SEF) pour ses efforts remarquables en faveur de la durabilité environnementale . L’entreprise a reçu le prestigieux prix de « l’entreprise décarbonée » pour ses initiatives novatrices visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone, a indiqué fièrement le cimentier dans un communiqué.

précisant que le sesame est obtenu en raison des engagements envers la durabilité dans ses activités pris pour réduire de plus de 40 % les émissions de CO2 par tonne de ciment, de la réduction de 100 % de ses besoins électriques sur son site de production de sacs en kraft.

Aussi, le cimentier annonce qu’il est entrain d’explorer des technologies telles que le captage, l’utilisation et le stockage du CO2 (CCUS), ouvrant ainsi, la voie à un avenir plus durable pour l’industrie cimentière en Algérie, tout en offrant des opportunités d’exportation et d’investissement significatives , envers un avenir plus durable et son rôle de leader dans la transition vers une économie décarbonée .