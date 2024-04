INTERMAT DÉMO 2024: : Deux Zones, Deux Matières, des démos Toutes les Dix Minutes

Comme les éditions précédente Intermat est un salon thématique qui abrite plusieurs activités de communication , l’édition 2024 apporte son lot de nouveautés et consacre des zones pour la démonstration des nouveautés et progrès enregistré chez les fabricants de machines de chantiers partagée en deux zones selon les activités : la première est une zone dédiée gravier et la seconde zone est pour le sable afin d’offrir une mise en situation sur deux matières de chantier de construction. Selon le dernier bulletin d’information de ‘organisateur ayant parvenu à notre rédaction , chaque zone sera rythmée par une démonstration toutes les dix minutes de 9 h 30 à 17 h 30.,

À commencer par « la Zone INTERMAT Démo 1 – Gravier », ou un ensemble de fabricants permettront au visiteurs de découvrir en live et en situation les dernière évolution et révolutions machine , à noter que RIVARD fera la démonstration sur la manoeuvre et positionnement de l’équipement 32T par radiocommande, aspiration des graviers par bras articulé, bennage des graviers, le THEAM fera la démonstration du Sprider, outil permettant de placer de l’enrobé (exemple : pour des tranchées, trottoirs, etc.), le GILBERT montrera comment se fera la manipulation de la machine MG-90 et/ou MG-60 avec pelle excavatrice, prise de palplanches au sol et les mettre debout en montrant la rotation 360° de la machine. Montrer la fonction du vibrofonceur pour le pieutage sans creuser dans le sol.

Intermat est un salon international abrité et organisé en France, mais fait la promotion de toute l’industrie européenne: Le constructeur italien MERLO présentera sa machine électrique EW25.5-90 sous deux utilisations avec notamment un focus sur l’interchangeabilité de la batterie, les solutions de télématiques et les avantages en termes de coûts d’utilisation d’un modèle électrique vs un modèle thermique. GD PFC Construction Démonstration de la platefline sur amplirole avec un focus sur le chargement pour stockage et transport des blindages pour sécuriser les travaux en tranchée.

Dans la deuxième zone intitulée « Zone INTERMAT Démo 2 – Sable » EUROMAIR Europe Projection mise en route de la machine à chape sèche x-screed D60 avec application du produit sable au sol et machine MIXPRO 28 – 3 kW Ragréage & PROJECT CP 35 + malaxeur . On verra à la manoeuvre le PREMIUM KINSHOFFER , une démonstrations sur la manoeuvrabilité et la flexibilité de la gamme de Tiltrotators NOX pour excavatrices. Chez KÄSSBOHRER il est prévu une démonstration du nouveau PowerBully 12D, un dumper sur chenilles pour le secteur de la construction, avec un focus sur les caractéristiques de conduite du PowerBully. ROTOTILT démonstrera le changement d’outils et de nivellement avec le Volvo EW150. iDIG mettra en avant la précision du système iDig ainsi que sa simplicité d’utilisation. Délimiter un chantier au GPS et creuser avec la pelle la surface délimitée.