La décarbonation des chantiers de construction est le grand défi des prochaines décennies, et la filière unie a décidé de le relever, en la jouant collectif a t-on indiqué dans les chroniques d’Intermat, mettant en exergue les es engagements de la filière du BTP mobilisée pour mieux construire. La transition vers une industrie de la construction décarbonée ne peut se faire qu’avec l’engagement et la coopération de tousse dit l’éditorial des chroniques concluant , INTERMAT 2024 offre une opportunité précieuse pour partager les connaissances, les solutions et les innovations nécessaires pour façonner un avenir plus durable pour notre planète.

En impulsant en 2016 les accords de Paris sur le climat, la France s’est placée à la pointe du combat mondial contre le réchauffement climatique, s’engageant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, les acteurs de sa filière comprennent l’urgence d’agir. Les chantiers de construction représentent environ 10% des émissions de gaz à effet de serre du pays, et il est impératif de réduire cette empreinte carbone, avait souligné le bulletin d’information

Les défis sont nombreux : repenser la conception des infrastructures, adopter des matériaux et équipements plus écologiques, et modifier les pratiques professionnelles. Pour y parvenir, l’industrie doit embrasser l’innovation et collaborer à tous les niveaux. Les réponses ne peuvent venir que de l’union des acteurs, incluant les entrepreneurs, les constructeurs, les industriels et les autorités gouvernementales. avaient mentioné l’edito des chronique co-signé Bruno Cavagné, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics *, Philippe Cohet, Président, DLR et Jean-Claude Fayat, Président EVOLIS. Rappelant , à l’heure de la décarbonation, le rôle crucial à jouer par leurs industrie dans la transition écologique, la responsabilité et l’opportunité de contribuer à un avenir plus durable et la perspective que nous envisageons le prochain salon INTERMAT : une occasion d’unir nos forces, de partager nos savoir-faire et de façonner ensemble l’avenir de notre filière.

Les témoignages des leaders de l’industrie soulignent cette nécessité d’action collective. Bruno Cavagné, ancien président de la FNTP, affirme que la réduction des émissions de carbone de 40% d’ici 2030 est un défi ambitieux qui nécessite une coopération étroite entre tous les acteurs. Christophe Possémé, président de l’UMGO-FFB, met en avant l’importance de la décarbonation du petit matériel et de l’outillage utilisé quotidiennement sur les chantiers. Pascal Guillemain, ancien président du Seimat, souligne l’engagement des constructeurs de matériel dans la transition énergétique et écologique, mais insiste sur la nécessité d’un soutien gouvernemental adapté pour accompagner cette transformation. Jean-Claude Fayat, président d’Evolis, se réjouit de la mobilisation de toute la filière pour INTERMAT 2024, qui ambitionne d’être la vitrine de l’excellence dans la course à la décarbonation et à la digitalisation.