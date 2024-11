L.Rakhroukh et T.Belaribi reconduits dans leur fonction respectivement au Ministères des Travaux Publics et de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Le ministre des Travaux publics, M. Rakhroukh et le ministre de l’habitat et l’urbanisme Tarek Belaribi ont été reconduits dans leur fonction pour un second mandat. Cette décision s’inscrit dans la volonté de poursuivre les réformes et le développement des infrastructures et du logement en Algérie. M. Rakhroukh aura ainsi la charge de continuer à piloter des projets stratégiques pour le secteur, avec un accent particulier sur la modernisation des réseaux de transport et d’infrastructures de transport ferroviaire à travers tout le pays.