La CCI Algéro Française organise les 24 et 25 Mars 2020 une rencontre des travaux publics

La CCI Algéro-française organise les 24 et 25 Mars 2020 à Alger l une Rencontre A des Travaux Publics, des Gros œuvres BTP & de l’Exploitation de Carrières. Les secteurs du BTPH et d’exploitation de Carrières semble intéresse au plus haut point la chambre de commerce et d’industrie française qui organise annuellement ce genre de rencontre dans un des secteurs porteurs de croissance économique, créateurs d’emplois et permettent en même temps de la re-dynamisation des autres secteurs économiques, précise l’annonce faite sur les réseau social In Pour cette édition, plus de 30 Entreprises Françaises et près de 250 entreprises Algériennes sont attendues, avec un programme riche en ateliers thématiques afin de présenter de nouveaux produits ou concepts.