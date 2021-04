La chine adopte la norme des émissions Tier4 pour les engins

L’ industrie des engins chinoise va désormais adopter dès 2022 la norme des émissions Tiers 4. Les autorités chinoises, selon aggbusiness faisant référence à la déclaration du fabricant des moteurs kohler, ont publié une mise à jour de la norme «Limites et méthodes de mesure des polluants d’échappement des moteurs diesel des engins mobiles non routiers», également connue sous le nom de China NRMM Tier 4. La nouvelle norme doit entrer en vigueur en 2022, et sera mise en œuvre le 1er décembre 2022 pour les moteurs industriels d’une puissance nominale <560 kW. Ainsi l industrie des équipements de construction se conforme législation mondiale sur les émissions, des changements radicaux dans la technologie des moteurs et de la transmission ont été motivés par les nouvelles normes mondiales au cours des dernières années.