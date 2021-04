La CNL édite un annuaire regroupant 9 000 entreprises du secteur du BTPH

Sous la supervision du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, la caisse nationale de logement)CNL) signe , son premier annuaire des entreprises actives dans le secteur de Btph. Une action qui s’inscrit dans une démarche d’évaluation, de valorisation et d’intégration de l’économie nationale, précise d emblée le communiqué de la CNL. Il s agit poursuit le document , d un véritable vade-mecum du secteur, réunissant plus de 9 000 entreprises, mis à la disposition des professionnels du secteur, à la clé, une information vérifiée et mise à jour, pour une meilleure visibilité aux potentialités recelées par le secteur BTPH, «Bâtisseurs.dz» édité en version « papier » en attendant le le lancement d’une plate forme numérique dédiée au recensement des acteurs du secteur, à la facilitation de l’accès à la commande publique et à la mise en place d’une bourse de sous-traitance.