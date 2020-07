Lafarge Holcim se dote de sa plate forme logistique à Djendjen pour accélérer ses exportations

Lafarge Holcim Algérie a annoncé mardi 30 juin l’organisation d’ une cérémonie pour inaugurer sa première plateforme logistique à Djendjen , première du genre en Algérie pour atteindre son objectif export de 2 millions de tonnes en 2021.

La cérémonie s’est déroulée en présence du professeur Kamel REZIG, Ministre du Commerce, de Abdelkader KELKEL , le Wali de Jijel, de Abdeslem Bouab, Président Directeur Général du Port de Djendjen et de Abdenour Souakri , Président du Conseil de Surveillance Cilas épaulé par une importante équipe composée de Hafid Aouchiche et de Sofiane Benkhaled respectivement directeur des exportations et directeur commercial distribution chez LafargeHolcim en Algérie.

« Cette installation, est le fruit d’un partenariat d’exception entre le Groupe LafargeHolcim Algérie et la filiale Rail Logistique du Groupe SNTF. Avec superficie de 2 100 m², elle pourra contenir 10.000 Tonne de clinker soit un tiers de la cargaison à charger sur un navire » précise le communique.

Cette Plateforme logistique, située à 1 km du port de Djendjen, à partir duquel LafargeHolcim Algérie, ambitionne d’exporté près de 800.000 Tonne de clinker de ces usines , LCM à M’sila et de CILAS à Biskra. La disponibilité de ce stock près du port permettra à LafargeHolcim Algérie d’éviter les immobilisations prolongées du navire dont le coût journalier avoisine environ 20.000 USD/jour, selon le marché, de préserver la qualité du produit, qui se déprécie au contact de l’eau, mais aussi l’environnement en évitant les déperditions du produits et émanation de poussière.

Outre cet aspect technique le deuxième cimentier du pays précise que cet investissement est annonciateur d’une ambition d’accélérer son programme d’exportation, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie consistant à assurer des débouchés commerciales, alors que la production nationale de ciment est devenue sur-capacitaire.

Pour rappel , Lafarge Holcim s’est fixer un objectif d’exporter 2 millions de tonnes en 2021.