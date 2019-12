LafargeHolcim Algérie se mobilise dans la bataille de l’export

LafargeHolcim Algérie présentera ses deux leviers de croissance [ Exportation et les Solutions Route ], lors de la 1ère Conférence-Expo internationale sur l’industrie cimentière et Clinker en Algérie, portant sur le thème [ Cap sur l’export, la logistique et le Transport ], organisée en partenariat avec le Groupe SERPORT, Le Groupe GICA ainsi que les assurances SAA et la CAAT, le 22 Décembre 2019 à la Salle de conférence Dar El-Djazair / SAFEX.

Cette conférence organisée à l’occasion de la tenue de la 28 éme édition de la Foire de la Production Algérienne, répond à deux objectifs : Sortir avec une feuille de route avec une seule ambition d’accélérer le programme d’exportation de Ciment & Clinker en Algérie, qui s’inscrit pleinement dans la dynamique et la stratégie consistant à assurer des débouchés commerciaux, alors que la production nationale de ciment et Clinker est devenue sur-capacitaire.

Le cimentier réitère son engagement à fournir le marché algérien en solution routes durable et le marché export afin de contribuer à la diversification des revenus hors hydrocarbures, au travers de ces opérations continues à l’exportation la qualité du ciment Algérien qui commence à prendre toute sa place dans un marché extrêmement compétitif, avec une ambition pays avoisinant les 5 Millions de Tonnes en 2020.