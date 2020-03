LafargeHolcim en Algérie vient d’être récompensée pour son engagement solides en matière CSR en remportant le troisième prix de « Middle East & Africa CSR Awards 2019 », dans la catégorie « santé », pour son initiative [ Vision claire pour un avenir clair / Campagne ophtalmologique pour les écoliers des communes riveraines ]. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 12 Février 2020, à Dubaï dans le cadre de la réunion de leadership MEA** avec la participation de Miljan Gutovic, chef de la région MEA, Toufic TABBARA le CEO de LafargeHolcim en Algérie et Tahar BOUZIT le Directeur d’usine CILAS.

50 projets dans quatre catégories ont été soumis pour les MEA-CSR Awards 2019. Les jurys d’experts ont sélectionné 20 projets [5 projets par catégorie]. À la suite de l’évaluation finale, 12 projets CSR primés ont été identifiés [3 prix par catégorie] ainsi qu’un prix global pour un pays.

Cette initiative a été lancée par notre usine à Biskra [CILAS] depuis 2019, vise en premier lieu de faire un examen oculaire complet, y compris l’acuité visuelle, pour identifier les problèmes oculaires non diagnostiqués. Cette campagne ophtalmologique à toucher 10 écoles primaires implantées à travers différentes communes de la wilaya de Biskra. Avec un total de 200 écoliers dépistés avec une myopie et l’astigmatisme.

Pour surmonter ce problème, LafargeHolcim en Algérie a lancé le projet CSR « Clear Future Project », qui visait à dépister les écoliers malvoyants et à leur proposer des consultations ophtalmiques gratuites. Et les enfants diagnostiqués ont reçu des lunettes, et désormais jouissent des mêmes opportunités que leurs camarades de classe.

Le déficit d’acuité visuelle est pour de nombreux écoliers un obstacle à leur vie scolaire et à leur inclusion sociale, en particulier pour de nombreux écoliers issus des milieux les plus défavorisés, et grâce au déploiement de cette initiative sur les autres sites, nous avons diagnostiqué :

- 17 cas de troubles visuels détectés parmi les 55 élèves examinés [Oggaz / localité Ah Ounane]

- 13 cas de troubles visuels détectés parmi les 76 élèves examinés [Kef-Azrou / localité Arigbate, M’hir]

L’approche de LafargeHolcim en matière de développement durable est basée sur la création d’un impact positif sur les communautés locales et la vie des gens. Nos projets de RSE reflètent la façon dont nous nous associons aux parties prenantes locales pour créer une valeur partagée et contribuer au développement des communautés.

