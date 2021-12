Lakhdar Rekhroukh distingué par la médaille de l’Ordre de mérite national au rang de « Achir »

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a remis, samedi à Alger, la médaille de l’Ordre de mérite national au rang de « Achir » à des responsables d’entreprises industrielles nationales publiques et privées, des chefs de start-up et des chercheurs innovateurs, en reconnaissance de leur participation à la diversification de l’économie nationale.

La médaille de l’Ordre de mérite nationale a été remise au P-dg du groupe Cosider, Lakhdar Rekhroukh pour ses efforts ayant permis au groupe public de devenir leader dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en Algérie et le troisième au niveau africain.

Cette distinction intervient conformément au décret présidentiel N 21-486 du 2 décembre 2021, en vertu duquel le président de la République a décerné « la médaille de l’Ordre de mérite national au rang de ‘’Achir’’.

Une première après plus de 30 ans années de loyaux services dans la construction et maitrise de la réalisation d’ouvrage complexes tel que les barrages, Métro , construction d’ouvrage d’art, chemin de fer et rénovation des matériels et engins Tp.

K.A.