Le bois et de la menuiserie à l’honneur de woodtech Algeriadu 19 au 22 septembre à la Safex

Le Salon international de l’industrie du bois, menuiserie, équipements et technologie (Algeria Woodtech) se tient du 19 au 22 septembre courant au Palais des expositions Pins Maritimes d’Alger (Safex), avec la participation de nombreux exposants de plusieurs pays.

Cet évènement économique constitue un point de rencontre entre les professionnels et les acteurs nationaux et internationaux de l’industrie du bois et menuiserie.

Le Salon réunit, entre autres, les acteurs des matières premières, des panneaux de bois, de la menuiserie et de l’agencement, des équipements, outillages et machines, ainsi que les industriels de robotisations, automatisation et technologies.