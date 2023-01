Le ministère des travaux publics installe son nouveau SG

En effet, il s agit de M. Taha Derbal. Il a été installé ce lundi 09 janvier 2023 dans ses fonctions de Secrétaire général (SG) du ministère des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant la cérémonie d’installation, le ministre du secteur, Lakhdar Rakhroukh a rappelé « les défis majeurs auxquels fait face le secteur », insistant sur « la poursuite et la conjugaison des efforts en vue de moderniser et de promouvoir le secteur des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base », conclut la même source.