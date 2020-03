Le NAPEC 2020 : Premier salon annulé pour Coronavirus en Algérie

En raison de la situation engendrée par le COVID-19 (Coronavirus) à travers le monde, plusieurs événements et grands salons ont été reportés à une date ultérieure.

En Algérie le premier salon et parmi les plus importants à être reporte pour cause du Cornavirus est le NAPEC, Un événement annuel dédié au secteur pétrolier. Un secteur fortement grippé par le Covid-19, qui a connu un point de départ de la Chine avant de se répandre dans plusieurs capitales mondiales. Une pandémie qui a paralysé l’industrie mondiale, la plus grande consommatrice d énergie. La Chine étant le premier fournisseurs dont la chaîne logistique est rompue a affecté les offres.

En Algérie le NAPEC est le premier événement à être reporté à une date ultérieure annonce un exposant, qui ne rate pas l’occasion d’exposer sur ce salon.

D’autres Salons sur Alger sont maintenus malgré l’absence notable des exposants internationaux qui ont joué la règle de prudence dans les meilleurs des cas c‘est les missions Economique des ambassades qui ont fait office de représentation des entreprises.