Le who’s who de l’industrie: les meilleures marques mondiales à Light + Building 2020

Environ 2700 exposants présenteront leurs innovations au plus grand salon mondial de la lumière et de la technologie du bâtiment Light + Building du 8 au 13 mars 2020 à Francfort-sur-le-Main. Il s’agit notamment de nombreuses marques internationales de premier plan dans les domaines de l’éclairage, des technologies de sécurité, de l’électrotechnique et de la domotique et de l’immotique.

Les fournisseurs bien connus présentent des technologies pionnières et des produits innovants pour augmenter la rentabilité des bâtiments, améliorer l’expérience utilisateur et répondre aux besoins de sécurité. Sous la devise «Connexion. Pioneering. Fascinant. »Light + Building 2020 offre ainsi un aperçu complet et unique du marché.

De nombreux événements, salons spéciaux, visites guidées et forums spécialisés complètent l’offre de salons. Les sujets incluent les infrastructures avancées de facturation électronique, la modélisation des informations sur les bâtiments (BIM) ainsi que les modèles de service innovants et l’esthétique fonctionnelle.

Le salon leader mondial, Light + Building, réunit tous les systèmes de technologie de construction à guidage électrique et promeut la planification intégrée des bâtiments dans le domaine des bâtiments résidentiels et des propriétés fonctionnelles. La numérisation et la mise en réseau des différents métiers jouent un rôle particulier dans le 20e anniversaire du salon.

Point de rencontre international pour le marché de l’éclairage

L’un des objectifs de Light + Building 2020 est les tendances de conception actuelles sur le marché de l’éclairage. De nombreux exposants présentent leur gamme innovante de lampes et lampes orientées vers le design et la décoration pour les bâtiments résidentiels et les bâtiments fonctionnels. La zone est complétée par une large sélection de composants d’éclairage et d’accessoires.

Des entreprises bien connues telles que Artemide, Bega, Erco, Fagerhult Group, Flos, Iguzzini, Martinelli Luce, Nimbus, Nordeon Group, Osram, Samsung, Seoul Semiconductor, Schréder, Signify, Tobias Grau, Trilux, Vibia Lighting et Zero sont représentatives de la gamme complète d’éclairage le Light + Building.

Scène pour la technologie du bâtiment intelligent

Les domaines de l’électrotechnique et de la domotique et du bâtiment jouent un rôle clé dans la construction et l’exploitation de bâtiments intelligents et en réseau. Le contrôle de plus en plus orienté vers les données des installations électrotechniques augmente la qualité du travail et de la vie. Chez Light + Building, des technologies innovantes peuvent être découvertes qui permettent une faible consommation d’énergie, un confort élevé et de nouvelles idées de conception.

De nombreuses marques mondiales sont représentées dans le domaine de l’électrotechnique ainsi que de l’automatisation de la maison et du bâtiment. Des exposants tels qu’ABB, Beckhoff, Busch-Jaeger, Dehn, Gira, Hager, Jung, Mennekes, OBO Bettermann, Phoenix Contact, Rittal, Schneider Electric, Siedle, Siemens, Stiebel Eltron, Wago ou Warema présentent leurs innovations au Light + Building 2020 , Des organisations pour les normes d’automatisation des bâtiments telles que LON, BACnet, Enocean, Z-wave et KNX présentent leur contribution au développement des bâtiments intelligents du futur.

Bâtiment Intersec

Le bâtiment Intersec, la plate-forme internationale pour la technologie de sécurité en réseau, est un autre objectif du salon. En tant que partie intégrante de Light + Building, Intersec Building dans le Hall 9.1 établit des ponts entre la connaissance et la pratique avec les leaders du marché international et les entrepreneurs. Mais au-delà du bâtiment Intersec, de nombreux exposants de Light + Building peuvent également trouver des offres dans le domaine des technologies de sécurité. En tant que conférence spécialisée, le Forum Intersec offre un format supplémentaire pour l’échange des développements actuels dans la technologie de sécurité en réseau dans l’automatisation des bâtiments.

Les fournisseurs de technologies de sécurité de Light + Building incluent Abus, Assa Abloy, Axis, Gretsch-Unitas, Hikvision, Mobotix et Siemens. CEAG, Inotec, Gessler et RP-Technik présentent leurs nouvelles solutions dans le domaine de l’éclairage de secours.

Le Light + Building est soutenu par les principales associations professionnelles ZVEI (Association centrale des industries électriques et électroniques) et ZVEH (Association centrale des métiers allemands de l’électricité et des technologies de l’information). Les deux associations sont représentées à la foire avec leurs propres stands.