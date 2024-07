M. Lakhdar Rekhroukh sur les chantiers de réalisation de gare routière multimodale , des échangeurs, des extensions de voies

Dans le cadre des efforts d’intensification et de développement du réseau routier dans la wilaya d’Alger, le Ministre des Travaux Publics et des Infrastructures de Base, M. Lakhdar Rekhroukh, accompagné du Wali de la wilaya d’Alger, M. Abdelnour Rabhi, a inspecté aujourd’hui, samedi 13 juillet 2024, plusieurs chantiers en cours de réalisation liés au secteur des travaux publics et des infrastructures de base. Ces projets permettront d’élargir le réseau routier, de réduire la congestion dans plusieurs communes de la capitale et de faciliter la circulation pour les citoyens.

À cette occasion, le Ministre a inauguré le tunnel souterrain sur la Route Nationale 41 dans la commune de Chéraga, précisément à l’entrée de l’hôpital militaire « Mère et Enfant », un projet important qui contribuera à alléger le trafic pour les résidents de la région ainsi que pour les usagers de la route dans différentes directions.

Lors de cette visite, le Ministre a également inspecté le projet de réalisation des accès à la zone d’expansion touristique de la plage de Palm Beach et de Sidi Fredj, s’étendant sur un total de 15 km et divisé en 5 sections et 11 axes. Ce projet, confié à un consortium d’entreprises publiques avec le suivi de bureaux d’études et de laboratoires publics, vise à réduire la congestion dans l’ouest de la capitale.

Ce projet important, qui comprend également neuf ouvrages d’art, permettra de réduire la pression routière le long du littoral s’étendant de Sidi Fredj, Palm Beach et la Plage Bleue, en facilitant le déplacement des citoyens, notamment durant la saison estivale.

Dans ce contexte, le Ministre a souligné la nécessité pour les entreprises publiques en charge de ce projet de respecter les délais impartis, en prenant toutes les mesures nécessaires pour le renforcer avec les moyens matériels et humains. Il a également donné des instructions strictes pour traiter tous les obstacles liés à la libération des couloirs et au déplacement des réseaux restants.

Le Ministre a également inspecté les tronçons 1 et 2 du projet de route reliant l’échangeur du 05 Juillet à Khraïssia sur la voie de contournement sud, qui permettra de réduire la congestion dans les communes de El Achour, Draria, Baba Hassen et Khraïssia, et de faciliter la circulation à l’entrée et à la sortie de la wilaya d’Alger.

Concernant ce projet, le Ministre a insisté sur la nécessité de livrer toutes ses parties avant la fin du mois de septembre de cette année, en raison de son importance et de sa contribution à faciliter la circulation dans plusieurs communes à forte densité de population.

Par ailleurs, le Ministre a inspecté le projet d’aménagement des accès à la gare routière multimodale par la réalisation d’un échangeur au niveau de l’intersection de la Route Nationale 01 et de la voie de contournement sud. Ce projet facilitera la circulation entre les zones de Dar El Beïda, Ben Aknoun et Zeralda, ainsi que sur la Route Nationale 01 reliant Alger à Blida.

À cet égard, le Ministre a insisté sur la nécessité de mobiliser tous les moyens nécessaires pour accélérer le rythme des travaux et livrer le projet dans les délais impartis.

Il est à noter que l’État a déployé d’importants efforts pour réduire la congestion sur les différents axes routiers de la capitale, notamment au niveau des points noirs, en lançant un plan comprenant la réalisation de 24 projets d’aménagement de routes et la construction de nouvelles routes, dont 6 projets ont été livrés et 18 sont en cours de réalisation. Le secteur s’efforcera également de proposer l’inscription de plusieurs opérations dans le cadre des lois de finances à venir, en fonction des priorités et des ressources disponibles.